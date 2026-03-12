El Ayuntamiento encarga la creación de la Agencia Municipal de Alquiler

El Ayuntamiento de València va a poner ya en marcha los trámites de cara a activar la nueva Agencia Municipal de Alquiler anunciada el pasado mes de enero por el gobierno local, en el marco de las medidas para impulsar su ‘Plan+Vivienda’ de fomento del acceso a la vivienda pública. Este viernes la Junta de Gobierno Local encargará su creación a la empresa municipal Aumsa (Actuaciones Urbanas Municipales SA).

La nueva entidad garantizará a los propietarios el pago de los alquileres a través de un seguro de cobro. A cambio, las viviendas deberán ser puestas en alquiler a un precio por debajo del mercado. El gobierno local afirmó el pasado mes de enero que la rebaja llegaría “hasta el 20%”. De esta manera, como ha explicado el concejal de Urbanismo, Juan Giner, se intentará movilizar las viviendas vacías que no salen al mercado por el temor de los dueños a los impagos, a sufrir daños o a la ‘okupación’ ilegal:

La Agencia contará con un presupuesto de 300.000 euros para ponerse en marcha a lo largo de este año y la previsión es que pueda operativa estar antes de mayo de 2027, que es cuando acaba el presente mandato. La entidad contará con personal dedicado a la tramitación de expedientes y a la atención a propietarios e inquilinos, incluyendo una línea telefónica gratuita 900.

Según el ejecutivo municipal, la Agencia de Alquiler nace para dar respuesta a la necesidad de jóvenes y el resto de colectivos con dificultades para encontrar una vivienda asequible debido a los elevados precios del alquiler en el mercado ordinario del alquiler.