valència

El Ayuntamiento encarga la creación de la Agencia Municipal de Alquiler

La nueva entidad tratará de poner en el mercado pisos que permanecen vacíos por el temor de sus dueños a los impagos o la ‘okupación’

Nacho Reig

València |

vivienda
Imagen de archivo | Ayuntamiento de València

El Ayuntamiento de València va a poner ya en marcha los trámites de cara a activar la nueva Agencia Municipal de Alquiler anunciada el pasado mes de enero por el gobierno local, en el marco de las medidas para impulsar su ‘Plan+Vivienda’ de fomento del acceso a la vivienda pública. Este viernes la Junta de Gobierno Local encargará su creación a la empresa municipal Aumsa (Actuaciones Urbanas Municipales SA).

La nueva entidad garantizará a los propietarios el pago de los alquileres a través de un seguro de cobro. A cambio, las viviendas deberán ser puestas en alquiler a un precio por debajo del mercado. El gobierno local afirmó el pasado mes de enero que la rebaja llegaría “hasta el 20%”. De esta manera, como ha explicado el concejal de Urbanismo, Juan Giner, se intentará movilizar las viviendas vacías que no salen al mercado por el temor de los dueños a los impagos, a sufrir daños o a la ‘okupación’ ilegal:

La Agencia contará con un presupuesto de 300.000 euros para ponerse en marcha a lo largo de este año y la previsión es que pueda operativa estar antes de mayo de 2027, que es cuando acaba el presente mandato. La entidad contará con personal dedicado a la tramitación de expedientes y a la atención a propietarios e inquilinos, incluyendo una línea telefónica gratuita 900.

Según el ejecutivo municipal, la Agencia de Alquiler nace para dar respuesta a la necesidad de jóvenes y el resto de colectivos con dificultades para encontrar una vivienda asequible debido a los elevados precios del alquiler en el mercado ordinario del alquiler.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer