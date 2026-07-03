El Ayuntamiento adjudica la redacción del proyecto del futuro ‘Espai Valdés’

El Ayuntamiento de València ha adjudicado de manera definitiva por importe de 80.000 euros el contrato de redacción del proyecto del futuro museo dedicado a Manolo Valdés, que es uno de los ‘proyectos estrella’ del gobierno local en materia cultural. Tal y como adelantó Onda Cero, el encargo ha recaído en el estudio de arquitectura ‘Vetges tú i Mediterrània’, cuya oferta fue elegida por los técnicos municipales de Contratación como la mejor de las tres que se presentaron al concurso. El ‘Espai Valdés’ se ubicará en uno de los antiguos muelles de carga que fueron desmontados y vueltos a montar en el Parque Central.

Para crear este museo Manolo Valdés cederá obras al Ayuntamiento en régimen de depósito temporal por un plazo de 10 años, prorrogable por plazos sucesivos de 5 años. El futuro museo ofrecerá 30 piezas en un recorrido retrospectivo por la trayectoria del escultor. Además, el autor está confeccionando ex profeso un monolito de 20 metros que presidirá la entrada, cuya pieza principal tendrá la altura de una falla de Especial y sus juegos de luz llegarán a toda la ciudad.

Así será el museo

La propuesta arquitectónica deberá dibujar un espacio un espacio "versátil y flexible" para la realización de exposiciones artísticas, respetando la impronta visual de la arquitectura industrial de los muelles proyectados por Demetrio Ribes en el Parque Central. A partir de estas pautas generales se propone una intervención "de carácter mínimo" en el edificio. Por este motivo, las obras de Valdés se situarán en una especie de contenedor de acero interior.

El complejo contará con un espacio entre la entrada y el contenedor con la recepción, las taquillas y la cafetería. Dentro del contenedor estará el almacén, el office, la sala de instalaciones y los baños, estos últimos separados para el uso del edificio y otros exteriores para uso general del parque. Este módulo distribuidor y núcleo fundamental del proyecto de adecuación impedirá la visión inmediata de la sala, "lo que permitirá mantener el factor sorpresa cuando se acceda a ella".

Los plazos establecidos en el pliego de condiciones hacen que sea imposible cumplir el deseo inicial del ejecutivo municipal, que era abrir el museo a finales de este mismo año o principios de 2027. La empresa adjudicataria de la redacción del proyecto tendrá un plazo de dos meses para entregar el documento. Los técnicos municipales deberán después revisar y aprobar el documento y, a continuación, todavía habrá que licitar y ejecutar las obras, cuyo importe quedará fijado en el proyecto.