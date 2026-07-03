El Ayuntamiento adjudica la gestión del nuevo polideportivo del Parque Central

LEER MÁS El Ayuntamiento invita a cuatro empresas a presentar ofertas para gestionar el polideportivo del Parque Central

El nuevo polideportivo municipal del Parque Central de València abrirá al público en las próximas semanas, después de que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento haya adjudicado este viernes el contrato de gestión. Tal y como adelantamos en Onda Cero el pasado mes de mayo, será la empresa concesionaria del polideportivo de Malilla -Trezet 10 SL- la que gestione esta nueva instalación. El gobierno local invitó el pasado mes de noviembre a cuatro empresas a participar en el concurso para adjudicar la gestión del polideportivo a través de la fórmula del procedimiento restringido, mediante el cual se solicitan ofertas a un reducido número de mercantiles.

El futuro polideportivo del Parque Central ha sido construido en una de las naves del arquitecto Demetrio Ribes que fueron rehabilitadas en este espacio, declarada Bien de Relevancia Local (BRL). Será el mayor equipamiento público del parque, con más de 4.000 metros cuadrados de superficie útil en subterráneo y dos plantas y un aforo para 681 personas.

La instalación, que le ha costado al Ayuntamiento más de 7 millones de euros, tiene una cancha central, salas de musculación, un tatami de artes marciales, spa, baño turco y una piscina cubierta. El portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero, ha explicado este viernes cómo se van a distribuir todos estos espacios:

La empresa adjudicataria cobrará casi 3 millones de euros por gestionar la instalación durante 3 años. La concesionaria deberá ofrecer los servicios de control, vigilancia y programación deportiva, especialmente actividades acuáticas, polideportivas y gimnasia de mantenimiento para todas las edades con acompañamiento de monitores y socorristas.

El polideportivo estará abierto todos los días y el horario de atención al público variará según la temporada de verano o de invierno. El centro estará abierto hasta las 22 horas excepto los domingos, día en que solo abrirá por la mañana.