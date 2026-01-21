El Ayuntamiento invita a cuatro empresas a presentar ofertas para gestionar el polideportivo del Parque Central

Según ha sabido Onda Cero, el Ayuntamiento de València ha invitado a cuatro empresas a participar en el concurso para adjudicar la gestión del nuevo polideportivo del Parque Central. El consistorio puso en marcha el pasado mes de noviembre este proceso de licitación a través de la fórmula del procedimiento restringido, mediante el cual se invita a un reducido número de empresas a presentar ofertas.

Una de las mercantiles que ha recibido la invitación es la valenciana Trecet 10, que gestiona el polideportivo municipal de Malilla. Las otras tres son empresas que gestionan complejos deportivos por toda España: dos de ellas son de San Sebastián (Bxport Riberas de Loiola y Neo) y la otra de Madrid (Forus).

El futuro polideportivo del Parque Central ha sido construido en una de las naves del arquitecto Demetrio Ribes que fueron rehabilitadas en este espacio, declarada Bien de Relevancia Local (BRL). Será el mayor equipamiento público del parque, con más de 4.000 metros cuadrados de superficie útil en subterráneo y dos plantas y un aforo para 681 personas. La instalación, que le ha costado al Ayuntamiento más de 7 millones de euros, tiene una cancha central, salas de musculación, un tatami de artes marciales, spa, baño turco y una piscina cubierta.

La empresa adjudicataria cobrará casi 3 millones de euros por gestionar la instalación durante 3 años. La gestora deberá ofrecer los servicios de control, vigilancia y programación deportiva, especialmente actividades acuáticas, polideportivas y gimnasia de mantenimiento para todas las edades con acompañamiento de monitores y socorristas. El polideportivo estará abierto todos los días y el horario de atención al público variará según la temporada de verano o de invierno. El centro estará abierto hasta las 22 horas excepto los domingos, día en que solo abrirá por la mañana.