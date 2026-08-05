Aviso amarillo este jueves en el interior de Castellón por lluvias, tormentas y granizo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para la tarde de este jueves el aviso amarillo (peligro bajo) en el interior de Castellón por precipitación acumulada de 25 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas, que podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Este aviso amarillo entrará en vigor a las 14 horas del jueves y estará vigente hasta las 22 horas, según Aemet, que establece para el mismo una probabilidad de entre el 40 % y el 70 %.

Aemet ha establecido para la tarde de este miércoles el aviso amarillo (peligro bajo) en el interior norte de Castellón por precipitación acumulada en una hora de 20 litros por metro cuadrado y tormentas, que podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. El aviso amarillo entrará en vigor a las 16 horas y estará vigente hasta las 22 horas, y la probabilidad de que se registren estos fenómenos se sitúa entre el 40 % y el 70 %.