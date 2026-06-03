La Audiencia de Valencia admite la personación de Mazón en la causa de la DANA

La Audiencia Provincial de Valencia ha aceptado la personación del 'expresident' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la causa en la que se investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, los seis magistrados de la Sala han estimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Mazón contra el auto de la jueza instructora, que desestimó su personación en el procedimiento.

El TSJCV concluye que se han acordado diligencias pendientes aún de "ofrecer resultados con aptitud para aportar información que pudieran permitir una inculpación futura" de Mazón, que permanece aforado por mantener el acta de diputado autonómico del PP.

"Siendo este diputado de las Cortes Valencianas y, por previsión estatutaria, aforado ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Comunidad Valenciana, debe tener la oportunidad que reclama en su recurso", concluyen, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 118 y 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).