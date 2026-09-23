Un alto cargo declara a la jueza de la dana que cree que Pradas habló del Es Alert casi tres horas antes de enviarse

El secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Francisco Javier Sendra, quien ocupó el cargo de diputado de Emergencias cuando Carlos Mazón era presidente de la Diputación de Alicante, ha declarado a la jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 232 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que cree que la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas habló del Es Alert casi tres horas antes de enviarse a la población.

Así se ha pronunciado Sendra en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la gestión de la riada, procedimiento en el que hay dos investigados: Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso.

El testigo, quien el día de la dana se conectó al Cecopi, ha explicado que cree recordar que Pradas habló del Es Alert "en un primer momento" de la reunión, sobre las 17.30 horas. El mensaje, sin embargo, no se mandó a la población hasta las 20.11 horas, cuando ya había decenas de heridos y fallecidos.

Sendra, quien fue compañero de trabajo de Pradas --su secretario autonómico cuando era consellera de Medio Ambiente--, ha concretado que en la fecha de la dana era secretario de Infraestructuras dentro de la Conselleria de Medio Ambiente, Transportes y Medio Natural. Actualmente lo sigue siendo.

El día de la riada, ha proseguido, estaba en el funeral del padre de la directora general y por este motivo se conectó en el Cecopi. Ha indicado que no tuvo ninguna comunicación con el '112' y que, a nivel político, tampoco tuvo contacto ni con Pradas ni con Argüeso.

Si que intercambió una llamada con Carlos Mazón a las 19.34 horas. Cree recordar que le llamó el 'expresident' y le preguntó por el estado de las carreteras. En ese momento le trasladó que estaba en València Sud porque había un problema con la Línea C1 que pasaba por el río Magro.

Mazón, ha proseguido, quería ir a Utiel o informarse sobre la localidad y él le comentó que no podía decirle nada porque estaba en València Sud, a lo que él le contestó: "déjalo". València Sud estaba "perfecta" cuando le llamó Mazón, ha señalado. No tuvo más llamadas con él.