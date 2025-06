Agresión sexual en un colegio de València: La víctima siguió con los agresores, que continúan en el colegio

La Fiscalía de Menores de València ha iniciado una investigación judicial tras conocer un presunto caso de abusos sexuales por parte, supuestamente, de un grupo de cinco alumnos del Colegio Nuestra Señora de Loreto de València. Los hechos habrían sucedido en 2023 en el marco de una excursión escolar a Málaga, expedición en la que ese grupo de estudiantes habría aprovechado para agredir sexualmente, presuntamente, a la víctima.

Los cinco presuntos agresores sexualesa día de hoy, en este centro educativo de la capital valenciana. La dirección asegura que se les ha implantado unespecífica que consiste en tutorías y orientación "sin afección" sobre el resto de la clase. "Estos cinco alumnos tienen un seguimiento por parte del tutor, los profesores y el Departamento de Orientación", explica la directora,

"No se ha detectado ninguna incidencia por parte de ellos ni cualquier conducta preocupante", detalla Esteban en declaraciones a los medios de comunicación que el Colegio Nuestra Señora de Loreto de València ha ofrecido tras conocerse este presunto caso de abusos sexuales de un grupo de cinco estudiantes hacia un alumno en una excursión nocturna fuera del centro pero como parte del currículo.

Antes de que acabe este curso 2024-2025, los presuntos agresores tendrán una nueva excursión en formato de salida nocturna. La dirección del colegio explica que, desde que supieron del caso, todo el alumnado debe firmar obligatoriamente una serie de normas para su cumplimiento en las salidas nocturnas. También los cinco presuntos agresores.

Agresión sexual en una excursión: "No existe un riesgo cero"

La víctima, por su parte, convivió tres meses con los presuntos agresores. Tres meses desde que se produjo la presunta agresión sexual en un excursión hasta que el menor quiso compartirla con su familia. Un extremo que confirman desde la Conselleria de Educación, desde donde explican que el cambio de colegio se efectuó a petición de la familia y que Conselleria le ofreció acompañamiento en todo el procedimiento.

"La realidad es que, por muy duro que sea, cuando tú realizas actividades escolares de salidas con pernocta, incluso, como en este caso, en el que la ratio de vigilancia de los profesores era muy superior a la exigida por la ley, si no hay alguien en cada habitación y no puede haberlo y hay habitaciones compartidas por alumnos no existe un riesgo cero", reconoce Julia Moreno, directora de Gestión de la Fundación Educativa Santo Domingo, entidad a la que el centro pertenece.

Agresión sexual en una excursión: "Situación especialmente dolorosa"

La dirección del Colegio Nuestra Señora de Loreto de València condena los hechos. Habla de "preocupación" y de "tristeza", y asegura que respeta el procedimiento judicial abierto por la Fiscalía de Menores de València. El centro educativo va a celebrar una reunión con el AMPA en una muestra más, insisten, de su "voluntad de transparencia".