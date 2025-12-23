La Generalitat refuerza el transporte público en Navidad con servicios especiales para Nochevieja en Valencia, Alicante y Castellón

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha anunciado que “todos los transportes públicos autonómicos funcionarán y ampliarán su oferta de servicio con motivo de Navidad y que se llevará a cabo un servicio especial con motivo de Nochevieja”.

“Con esta iniciativa TRAM de Castelló, Metrovalencia, Metrobús y TRAM d’Alancat funcionarán con refuerzos en diferentes jornadas de la Navidad y en Nochevieja antes y después de las campanadas para garantizar la movilidad de manera accesible y segura, en una noche en la que se producen miles de desplazamientos”, ha explicado Martínez Mus.

Estos servicios adicionales nocturnos se suman a la programación prevista por estos medios de transporte con motivo de las fiestas Navideñas y que incluyen refuerzos y modificaciones respecto a las circulaciones habituales.

Metrovalencia y Metrobús

La programación prevista por Metrovalencia con motivo de las fiestas Navideñas que incluye mantener los horarios habituales en las jornadas laborables pese a que no sean jornadas lectivas y habilitar tranvías adicionales a Expojove, del 26 de diciembre al 4 de enero.

Este dispositivo especial permite incrementar a toda la noche la oferta habitual que se presta las noches de los viernes, sábados y vísperas de festivos y que facilita el paso de trenes y tranvías hasta cerca de las tres de la madrugada.

En Nochevieja el paso de trenes y tranvías se mantendrá de manera ininterrumpida, desde la noche del 31 de diciembre, antes de las campanadas, hasta la mañana del 1 de enero.

Con el servicio especial de Nochevieja los trenes llegarán hasta Picassent, Bétera, Llíria, Rafelbunyol y Riba-roja del Túria. En el tranvía las Líneas 4, 6 , 8 y 10 prestarán servicio también esa noche.

La Noche de Reyes también se ha previsto un dispositivo especial antes y después de la Cabalgata de la ciudad de València que se completará con el servicio nocturno de ese día.

Por parte de Metrobús durante las fiestas navideñas se ofrecen diferentes refuerzos en el servicio habitual para hacer frente a la demanda en horas punta. En el corredor Oeste se refuerzan los fines de semana las conexiones con el Centro Comercial Bonaire con las líneas 106 y 160.

En el corredor norte se incrementan frecuencias los fines de semana las salidas desde el Puerto de Sagunto hacia València y habrá dos salidas más los sábados y ocho más (cuatro por sentido) el domingo. Asimismo, pese a que desde el 23 de diciembre al 6 de enero (ambos inclusive) se aplicará el horario de no lectivo, se refuerzan con seis expediciones más (tres por sentido) para mejorar la conexión en horas punta entre el Puerto de Sagunto y València.

Por parte de Metrobús el 31 de diciembre los autobuses dejarán de circular sobre las 21 horas y se activarán las diferentes líneas nocturnas. Por su parte, el día 5 de enero se operará como un laborable normal y habrá servicio nocturno.

TRAM d’Alacant

TRAM d’Alacant ofrece, de nuevo este año durante Nochevieja servicio especial adicional en las Líneas 1, 2, 3 y 4 para garantizar la movilidad de los alicantinos y visitantes antes y después de las campanadas.

Este servicio especial se suma al servicio ordinario, siendo Luceros la estación de enlace con todas las líneas en circulación. Con el dispositivo previsto se facilita la conexión con TRAM d’Alacant en las poblaciones de Alicante, Sant Vicent del Raspeig, El Campello, La Vila Joiosa, Finestrat y Benidorm.

La ampliación del servicio nocturno tras los últimos trenes del servicio ordinario permitirá circular hasta más allá de las dos de la madrugada y posteriormente el servicio se reanuda en estas líneas sobre las 6 de la mañana. La Línea 9 (Benidorm-Dénia) mantendrá su horario por lo que dejará de funcionar antes de las campanadas.

TRAM de Castelló

El TRAM de Castelló ofrecerá servicio en la noche y madrugada de final de año que consistirá en dos vehículos a partir de las 22.00 horas con frecuencia de paso cada 30 minutos por parada. El último servicio será a las 5.30 horas desde Raval Universitari hacia el Grau y a las 6:00 horas de la madrugada desde el Grau hacia el Raval Universitari. Esa misma noche, a partir de las 22.00 horas quedarán anuladas las paradas Puerta del Sol y Rey Don Jaime.