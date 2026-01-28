SERVICIOS SOCIALES

AERTE reitera que la ocupación de los centros para personas mayores está al 95´50 %

Así lo han matizado desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (AERTE) tras conocerse un informe que contempla una ocupación del 61%.

Amparo Sánchez

València |

Residencias
Residencias | Pixabay

La ocupación real de los centros residenciales para personas mayores en la Comunidad Valenciana es del 95,50 %. Según un estudio reciente de la entidad, realizado sobre más de 10.000 plazas residenciales, en numerosos centros la ocupación es prácticamente plena y sostenida en el tiempo.

Según su presidente José María Toro el crecimiento de la población mayor y la capacidad del sistema exigen una respuesta estable.

Recuerda que el déficit de plazas residenciales es especialmente preocupante a la hora de dar cobertura a aquellas personas con grados elevados de dependencia.

