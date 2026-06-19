Aemet avisa de temperaturas "muy altas" con alguna "noche tórrida" en la Comunitat a partir del domingo

El verano se estrenará este domingo con un episodio de calor que se alargará, al menos, hasta el viernes 26 de junio, aunque el día más intenso será el martes, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología.

Antes, este fin de semana, el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología es el siguiente:

Viernes

Predominio de cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el sur de Valencia por la mañana y de nubes altas en general la segunda mitad del día. Polvo en suspensión en la mitad sur. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste en el litoral, con aumentos ocasionales de intensidad en el tercio sur; en el interior se espera viento flojo de dirección variable tendiendo a predominar la componente este por la tarde.

Sábado

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas; por la mañana, nubosidad baja en el sur de Valencia. Polvo en suspensión. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en ligero ascenso o sin cambios. Viento del nordeste en el litoral; en el interior se espera viento flojo de dirección variable tendiendo a predominar la componente este por la tarde, con intervalos de intensidad moderada en Valencia.

Domingo

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Nubosidad baja por la mañana en el interior sur de Valencia e interior de Alicante. Polvo en suspensión. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios, salvo ascensos más claros de las máximas en el interior. Viento del nordeste en el litoral, moderado en Alicante y flojo con intervalos de intensidad moderada en el resto; en el interior se espera viento flojo variable tendiendo a viento flojo del este por la tarde.

Lo que viene "no es una situación de viento de poniente, sino de gran estabilidad" provocada por una dorsal anticiclónica que afectará a gran parte de Europa occidental, similar a lo que ocurrió a finales de mayo, pero con masas de aire más cálidas que las de hace tres semanas, detalla Aemet.