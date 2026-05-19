Aagesen dice en el Senado que el operativo y la coordinación interministerial "fue constante" en la DANA

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado este martes en el Senado que "el operativo y la coordinación interministerial fue constante" desde el primer día de la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

Así lo ha expresado la vicepresidenta tercera ante la Comisión de Investigación sobre las circunstancias que influyeron en la catástrofe sufrida como consecuencia de la dana, así como de la gestión llevada a cabo por las distintas administraciones implicadas y posibles actuaciones para la recuperación y prevención de futuras dana, a solicitud del PP que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta.

Sobre el hecho de que su predecesora en el cargo estuviera fuera de España el día de la dana, Aagesen ha defendido que el hecho de que estuviera de viaje "no significa que los distintos organismos no puedan ejercer sus competencias" y ha añadido que las competencias de la ministra Teresa Ribera "siguen siendo las mismas estando en cualquier lugar del territorio".

En este sentido, la vicepresidenta tercera ha declarado que "la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) era la que tenía que remitir la información y la estuvo remitiendo de manera constante, como hace siempre" y ha reconocido a las víctimas. "Lamentamos cada una de las pérdidas", ha subrayado.

En su intervención, Sara Aagesen ha señalado que el día de la dana se encontraba en la sede del Ministerio en su condición de secretaria de Estado de Energía. "Tuve información constante sobre qué estaba ocurriendo y de los distintos operadores: transporte, distribución, gas, estaciones de servicio", ha indicado, para después añadir que fueron conscientes de las pérdidas de suministro eléctrico en todo momento y que fue recuperado en un tiempo "rápido".

Preguntada por el senador del PP Francisco Javier Márquez sobre qué medidas adoptaron antes de la dana para que la infraestructura fuera resiliente, la ministra ha contestado que le parece "cierto cinismo" que le hable de resiliencia climática, cuando "en sus políticas lo que están haciendo es alejarse de esa realidad científica del cambio climático".

Asimismo, la ministra considera que "es importante preservar infraestructuras, por supuesto que sí, pero lo más importante es salvar vidas y alertar a la población"

La vicepresidenta también ha afeado que han hablado en "numerosas ocasiones", y también en el Senado, de la importancia de un pacto de Estado frente a la emergencia climática. "He ofrecido mano tendida y ustedes nunca han querido ni siquiera sentarse a la mesa para hablar de eso que usted ahora apela, que es la resiliencia. No quieren hablar de cambio climático, no quieren hablar de resiliencia", ha recriminado.

"Desde luego que este Gobierno protege a las personas, desde luego que este Gobierno actúa ante el mayor reto que tenemos por delante que se llama cambio climático y ustedes firman un acuerdo marco donde reniegan del Pacto Verde y eliminan las medidas", ha declarado Aagesen.