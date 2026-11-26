El Léleman Conqueridor consiguió su primera victoria lejos de casa tras imponerse al Servigroup Playas de Benidorm por 2-3 (25-20/15-25/22-25/28-26/8-15) en un derbi autonómico que tuvo que resolverse en el desempate. Los de Paulo Renan Bertassoni supieron sobreponerse a un mal inicio de partido y a la oportunidad desaprovechada de cerrar el encuentro en la cuarta manga para sumar su segundo triunfo consecutivo.

El Servigroup Playas de Benidorm fue ampliamente superior en una primera manga donde el Conqueridor no se encontró acertado. Muchos saques regalados y un equipo rival al que le salió absolutamente todo dejaban muy tocado a los valencianos desde el arranque. Los tres puntos arriba con el 6-3 ya daban síntomas del ritmo que iban a imponer los locales. El temprano tiempo muerto no fue suficiente porque Benidorm volvió a golpear llegando a poner el 19-10. El set estaba visto para sentencia aunque Conqueridor llegó a recortar hasta el 25-20.

Los papeles se invirtieron por completo cuando los visitantes impusieron su dominio en la segunda manga. Los locales aguantaron en el tramo inicial pero se vieron sobrepasados ante un Conqueridor que venía herido de la primera manga y que con el bloqueo de Juanmi González para el 9-14 dejaban muy encarrilado el set. La diferencia no se redujo en ningún momento para los de Matías Guidolin, que encajaban un contundente 15-25.

El Conqueridor volvió a verse sorprendido en el arranque de la tercera manga con un 5-1 que obligaba a Bertassoni a solicitar un tiempo muerto. Una espectacular defensa de Aharón Gámiz, que llegó a rescatar una pelota junto al banquillo, permitió iniciar la reacción de los valencianos. Los locales mantuvieron su ventaja hasta que Gustavo Romaní desde el saque y Manu Furtado desde la red consiguieron darle la vuelta al marcador (15-16). Ni siquiera la tensión generada por una doble tarjeta roja frenó a un Conqueridor que encontró en Jonás Ponzio a su principal baza ofensiva en el tramo decisivo. Manu Furtado se encargó de cerrar una disputada tercera manga por 22-25.

El partido ya se fue pareciendo a lo que ambos equipos esperaban y atrás quedaban esos desajustes de los dos primeros sets. Los valencianos encontraron por el centro a Manu Furtado y Gustavo Romaní para hacer daño a los locales. Aunque las ventajas apenas duraban un par de puntos. La incertidumbre se apoderó del encuentro con el 19-20, momento en el que Matías Guidolin solicitó un tiempo muerto y Bertassoni hizo lo propio tras el empate a 20. Jonás Ponzio y Vidoni protagonizaron un particular intercambio de golpes en el tramo decisivo hasta que dos primeros tiempos de Gustavo Romaní permitieron al Conqueridor disponer de la primera bola de partido (23-24). Guidolin solicitó su segundo tiempo para enfriar al central y los locales consiguieron igualar el marcador. La entrada de Ramón González surtió efecto inmediato con un saque directo que daba la primera bola de set a los alicantinos (25-24). El árbitro corregía el punto que había dado en primera instancia a Benidorm tras la protesta de los valencianos, que reclamaban doble toque del mismo jugador. Los alicantinos siguieron insistiendo y en la segunda bola de set, el árbitro daba por bueno un dudoso saque que mandaba a la quinta manga el encuentro (28-26).

El Conqueridor salió a por todas después de dejarse un punto en Benidorm y con bastante tranquilidad fue progresando para cerrar el partido. Antes del cambio de pista, el técnico argentino ya había gastado los dos tiempos muertos. Los valencianos esta vez no perdonaron y terminaron llevándose el encuentro por 8-15 en el último y definitivo set.