Jeremy Toljan estará alejado de los terrenos de juego durante varias semanas después de confirmarse el alcance de la lesión que sufrió en el encuentro frente al Elche CF. Según ha informado el Levante UD a través de un comunicado médico, el defensa alemán padece una lesión de grado moderado en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha. Una dolencia que podría mantenerle de baja durante algo más de un mes e incluso prolongarse hasta las ocho semanas, dependiendo de su evolución.

Con estos plazos sobre la mesa, parece complicado que el futbolista pueda volver a competir antes de que finalice 2026.

La lesión llegó en un momento especialmente inoportuno del partido ante el conjunto ilicitano. Apenas se habían disputado veinte minutos cuando Toljan tuvo que abandonar el terreno de juego por sus problemas físicos tras una acción por la banda el futbolista sintió un pinchazo en la parte posterior de su pierna derecha y se llevó inmediatamente la mano a la zona afectada.

Las posteriores pruebas médicas terminaron confirmando los peores pronósticos, con una lesión muscular de grado moderado en los isquiotibiales.

Pese al contratiempo que supone perder a un futbolista de su experiencia durante varias semanas, la situación ofrece algunas alternativas al técnico granota. En ese sentido, la plantilla cuenta con diferentes opciones para cubrir el lateral derecho mientras Toljan completa su recuperación.

Una de ellas es Nacho Pérez. El joven futbolista, de apenas 18 años, está aprovechando las oportunidades que está teniendo y se ha convertido en una alternativa cada vez más fiable. Su rendimiento le ha permitido incluso entrar en la pelea por la titularidad, demostrando que puede asumir responsabilidades pese a su juventud.

De esta manera, el Levante tendrá que afrontar los próximos compromisos sin Toljan, a la espera de que su recuperación evolucione favorablemente.