El Salón 2Ruedas regresa este viernes a Feria Valencia con una edición que refuerza su oferta comercial con nuevas marcas, los últimos lanzamientos del mercado y una programación que combina exhibiciones, pruebas de motocicletas y actividades para toda la comunidad motera.

Del 27 al 29 de noviembre, el salón reunirá a las principales firmas del sector de las dos ruedas, desde las grandes marcas de motocicletas hasta las propuestas de movilidad eléctrica, y ofrecerá a todos los aficionados la oportunidad de descubrir novedades, conocer de cerca nuevos modelos y disfrutar de tres jornadas en torno a su pasión por el motor.

El Salón 2Ruedas se convierte este fin de semana en escenario de presentaciones en primicia para el mercado español. Los concesionarios oficiales de Yamaha en la provincia de Valencia, Saica Motos y Vferrer, presentarán por primera vez en España la nueva gama RW de Yamaha, los scooters de inspiración adventure en cilindradas de 700 cc y 350 cc. Una primicia que permitirá a los visitantes descubrir de cerca estos nuevos modelos, presentados recientemente en EICMA (Milán) y cuyo lanzamiento comercial está previsto para abril de 2027.

Zontes y ZXMOTO, entre las marcas que mostrarán sus últimos lanzamientos en el Salón

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Los nuevos modelos de motocicletas suponen uno de los grandes atractivos del Salón. En esta edición son muchas las novedades que los aficionados podrán conocer de primera mano de algunas de las marcas más punteras del mercado.

Zontes presentará por primera vez en España los nuevos 175X y 175V, dos modelos que amplían su oferta con un motor de 168,7 cc y 18,5 CV. La marca también mostrará su gama tricilíndrica de 703 cc, con propuestas deportivas, naked, touring y trail, entre ellas las 703RR ETC, 703R ETC, 703T y 703F ETC.

También destaca ZXMOTO, que mostrará cuatro de sus cuatro modelos más representativos. La deportiva 500RR, con motor tetracilíndrico de 470 cc y 84 CV, compartirá protagonismo con la MX250, su propuesta de motocross. También estará presente la 820RR, una superdeportiva tricilíndrica de 818 cc y 135 CV cuyo desembarco en España está previsto para 2027, junto a la 500F, una naked de estética retro.

La tradición del motociclismo británico llegará de la mano de BSA Motorcycles, que expondrá tres modelos: Gold Star 650, Scrambler 650 y Bantam 350. Una gama que recupera la estética clásica de la marca y combina su legado histórico con planteamientos adaptados a los motoristas actuales.

Así como la movilidad urbana, que también tendrá un lugar destacado en el Salón. ¡A Rodar!! by RuedUp y SmartGyro presentarán diferentes soluciones de movilidad eléctrica personal, con patinetes de uno y dos motores, bicicletas eléctricas y tecnologías orientadas a mejorar la autonomía, la seguridad y el confort. Su presencia permitirá conocer también los requisitos de certificación que deberán cumplir los vehículos de movilidad personal de cara a 2027.

Norton, Luxor y Talaria se suman a 2Ruedas con novedades en los segmentos superbike, adventure y scooter

A las marcas que tradicionalmente acuden al salón se suman en esta edición Norton, Luxor y Talaria, que amplían la oferta comercial de 2Ruedas con nuevas propuestas para cada perfil de motorista.

Norton, de la mano de su distribuidor autorizado, Logos-Sport, permitirá descubrir dos de los modelos más destacados de su renovada gama: la Manx R, una superbike de altas prestaciones recientemente reconocida con el premio Red Dot Award «Best of the Best», y la Atlas, una motocicleta concebida para combinar la aventura con el uso diario.

Por su parte, Luxor Motorcycles presentará la CRV 125 cc y varios modelos de su marca asociada JIAJUE, entre ellos los scooters Speeder, Rocket y Hawk 125 cc, esta última equipada con cámara de vídeo, además de una propuesta de estética adventure.

Exhibiciones, pruebas y encuentros para vivir la pasión por las dos ruedas

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La oferta de 2Ruedas se complementa con un programa de actividades para disfrutar del motociclismo en primera persona. El espectáculo llegará de la mano del Stunt Show de Emilio Zamora, con exhibiciones de acrobacias y habilidad sobre la moto, y de las demostraciones de Trial Bike, a cargo de Juanda de la Peña, y Trial Indoor, con pilotos que pondrán a prueba su técnica y destreza sobre recorridos de obstáculos.

Los aficionados también podrán ponerse a los mandos de diferentes modelos gracias a los circuitos de pruebas. Harley-Davidson ofrecerá la posibilidad de probar nueve motocicletas de su gama 2026, incluida la nueva Sprint 440, mientras que Turia Motorbikes permitirá realizar pruebas de modelos Ducati. La experiencia se completará con un circuito para motos y bicicletas eléctricas, simuladores de MotoGP y X Bike.

El sábado por la mañana tendrá lugar la concentración Harley-Davidson, mientras que Yamaha desplegará durante el fin de semana su MT Crew Takeover, un espacio con exhibiciones, retos, actividades en directo y encuentros meet & greet para los seguidores de la marca. Además, el piloto internacional de motocross y subcampeón de España, Víctor Alonso Rodilla, estará el sábado y el domingo en el stand de MAXIMA RACING OILS | PROFILTER para participar en sesiones de firmas.

La programación incluirá también una ponencia organizada por Euromoto Distribution, el viernes a las 13:00 horas, sobre la evolución de la motocicleta eléctrica en el mercado, abordando tanto su vertiente deportiva y de ocio como sus aplicaciones en la movilidad urbana. Todo ello se completará con el Moto Bar Garage, una zona gastronómica con food trucks y una TV Fan Zone para disfrutar del ambiente del motor durante las tres jornadas.

2Ruedas abre sus puertas este viernes 27 de noviembre

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El Salón 2Ruedas abrirá sus puertas este viernes, 27 de noviembre, en el Nivel 3 del Pabellón 7 de Feria Valencia. El horario será de 11:00 a 20:00 horas el viernes y el sábado, mientras que el domingo, como novedad de esta edición, la jornada será de 11:00 a 15:00 horas. Además, quienes acudan en moto podrán disfrutar de aparcamiento gratuito.

Tres días para descubrir las novedades del mercado, probar modelos, disfrutar del espectáculo y compartir la pasión por las dos ruedas. Compra tu entrada