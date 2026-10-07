Bombas Gens Centre d’Arts Digitals abre un nuevo capítulo en su programación con Los últimos días de Pompeya, una experiencia de más de 1.500 m² y nueve salas que transporta al visitante a la ciudad romana del año 79 d. C. La exposición, que abrirá al público el 7 de octubre, combina relato histórico, espacios museográficos y tecnología inmersiva para descubrir a sus habitantes, recorrer sus escenarios y presenciar la erupción del Vesubio.

Bombas Gens devuelve la vida a Pompeya con más de 1.500 m² de historia inmersiva | OndaCero

Bajo la idea de una Pompeya que vuelve a la vida, la propuesta pone el foco en el latido de la ciudad antigua: sus calles, mercados, templos, villas, costumbres y relatos humanos. La erupción constituye el gran desenlace de un viaje que comienza en la vida cotidiana y el esplendor de Pompeya, y que invita al público a experimentar la historia en primera persona.

La exposición se nutre de los descubrimientos sobre la ciudad y su trágico final, así como de la visión romántica que ha quedado plasmada en el imaginario colectivo gracias a la literatura o el cine, en especial a la novela de Edward Bulwer-Lytton de 1834, de la cual toma el título Los últimos días de Pompeya. Esa tensión entre realidad y ficción encuentra el mejor canal para resolverse en las artes digitales e inmersivas de la exposición.

Creada por MAD Artes Digitales en colaboración con Layers of Reality y estrenada mundialmente en Madrid en 2023, ha superado el millón de personas en su recorrido internacional por ciudades como Viena, Berlín, Pekín, Bruselas, Londres o Barcelona. En 2024 fue reconocida por los lectores de la Revista +Historia de National Geographic en los Premios +Historia como Mejor exposición sobre historia en territorio nacional.

El propio director artístico y productor de la exposición, además de director de Layers of Reality, Jordi Sellas Ferrés, ha presentado Los últimos días de Pompeya junto a la directora de Bombas Gens Centre d’Arts Digitals, Mónica Pérez Blanquer, la comisaria de la muestra, Míriam Huéscar, y Paloma Berrocal, asesora arqueológica sobre una de las novedades de esta exposición: Valentia.

Bombas Gens devuelve la vida a Pompeya con más de 1.500 m² de historia inmersiva | OndaCero

Pompeya y Valentia: una conexión que forma parte de la historia de València

El recorrido se abre con un contenido específico sobre Pompeya y Valentia que sitúa la experiencia en el contexto de la ciudad que la acoge. El relato conecta la fundación de Valentia, en el año 138 a. C., con la llegada de colonos procedentes de la Campania, la misma región itálica en la que se encuentra Pompeya, y explora los vínculos entre ambas ciudades dentro del Imperio romano.

Bombas Gens devuelve la vida a Pompeya con más de 1.500 m² de historia inmersiva | OndaCero

La relación se concreta en huellas que todavía pueden reconocerse en València. Las termas conservadas en L’Almoina responden a un modelo de tipo pompeyano, mientras que las pinturas de la Domus de Terpsícore, bajo la actual sede de las Cortes Valencianas, comparten modas decorativas con las viviendas de Pompeya. Las ánforas y vajillas halladas en las excavaciones documentan también la llegada de vino y cerámica de la Campania a la antigua Valentia.

El contenido recorre asimismo sus diferentes trayectorias de destrucción y renacimiento. Valentia fue arrasada en el año 75 a. C., durante la guerra civil romana, y comenzó después una reconstrucción que la llevó a vivir una etapa de prosperidad cuando Pompeya quedó sepultada en el 79 d. C. La arqueología permite leer esas historias: una ciudad preservada bajo las cenizas y otra cuyo pasado permanece bajo las sucesivas capas de la València actual.

Salas para vivir la historia desde dentro

Tras la introducción dedicada a Pompeya y Valentia, el visitante accede a un espacio museográfico con objetos históricos originales de la colección privada de la Galería Félix Cervera y réplicas exactas de alta calidad. La gran sala inmersiva constituye uno de los ejes de la exposición: una película en formato 360º envuelve al público y le permite contemplar la ciudad antes de la erupción y asistir al momento en que el Vesubio transforma su destino.

La película se articula en ocho capítulos que recorren el descubrimiento de Pompeya, la Villa de los Misterios, las historias de sus habitantes y la última noche de la ciudad. Todo el recorrido expositivo está acompañado por una banda sonora original compuesta por René Merkelbach e interpretada por la Audiocult Orchestra and Choir, que combina melodías con instrumentos de inspiración antigua con composiciones cinematográficas.

La visita continúa con reproducciones de los cuerpos de la tragedia que explican la técnica de los moldes corporales de Giuseppe Fiorelli. A continuación, un mural colaborativo de grafiti invita al público a dejar un mensaje o un dibujo para la posteridad. Por primera vez en España, la exposición presenta una sala arqueológica interactiva que permite explorar un mapa de Pompeya antes y después de la erupción y descubrir innovaciones romanas que siguen presentes en la vida cotidiana. Un photobooth interactivo completa esta parte del recorrido.

Del anfiteatro a la Villa de los Misterios: dos experiencias de realidad virtual

La exposición incorpora dos propuestas de realidad virtual con lenguajes diferentes. La primera es una película VR360º que sitúa al visitante en un anfiteatro romano para vivir en primera persona un combate de gladiadores. La experiencia culmina con una batalla naval escenificada en el recinto, con barcos y agua que rodean a los combatientes.

La segunda propone una exploración de libre movimiento por la Villa de los Misterios. Este espacio de metaverso recrea la bodega, el patio y las termas tal como habrían sido antes de la erupción y permite recorrerlos en una experiencia colectiva. La combinación de ambas propuestas amplía el viaje desde la contemplación envolvente hasta la posibilidad de desplazarse por los espacios de la antigua Pompeya.

El principal contenido audiovisual de Los últimos días de Pompeya será también accesible en valenciano. La adaptación y el doblaje han contado con la participación de los actores y actrices valencianos Rafa Albert, Josep Manel Casany, Mari Giner, Nelo Gómez, Iolanda Muñoz y Hèctor Navarro, cuyas voces acompañarán al público en un fascinante viaje a la Pompeya del siglo I. Algo que unido a la exploración de Valentia refleja el firme compromiso de Bombas Gens con la lengua valenciana y con la difusión y promoción de la cultura, la identidad y el patrimonio valencianos.

Una experiencia para compartir entre generaciones

Los últimos días de Pompeya está concebida para todo el público, con una especial vocación familiar y educativa, y dirigida también a quienes sienten interés o son apasionados de la historia, la arqueología y la cultura digital. Su combinación de narración, objetos históricos, imágenes envolventes e interacción propone una visita de aproximadamente 90 minutos para explorar la civilización romana y reconocer su huella en nuestra forma de entender la ciudad, el ocio y la vida cotidiana.

Un ciclo de expertos para indagar en la ciudad sepultada

La exposición se completará a partir de 2027 con una serie de conversaciones entre expertos sobre Pompeya, arqueología y otros ámbitos relacionados con el mundo romano y la Valentia romana, celebradas en Bombas Gens y abiertas al público. El ciclo comenzará en el nuevo año y se extenderá hasta la primavera, con el objetivo de completar, con nuevas miradas y enfoques de los especialistas, la experiencia que ofrece el recorrido inmersivo.

Información práctica

Exposición: Los últimos días de Pompeya

Presentación e inauguración: 5 de octubre de 2026.

Apertura al público: 7 de octubre de 2026.

Lugar: Bombas Gens Centre d’Arts Digitals · Avinguda de Burjassot, 54, València.

Horario: de 10:00 a 21:00 h. Martes cerrado.

Accesos: cada 15 minutos, entre las 10:00 y las 19:30 h.

Duración recomendada: aproximadamente 90 minutos.

Entradas: ya a la venta en www.bombasgens.com.

Grupos de más de 10 personas: reservas@bombasgens.com

Sobre Bombas Gens Centre d’Arts Digitals

Bombas Gens Centre d’Arts Digitals es un espacio cultural pionero en València, el primer centro estable y permanente de la ciudad especializado en la exhibición y difusión de proyectos inmersivos y audiovisuales que conectan arte y tecnología. Desde su reconversión en 2024, ha acogido Dalí Cibernético, Tutankamon, la experiencia inmersiva, La Ruta. Modernidad, cultura y descontrol y La leyenda del Titanic. El centro se integra en un conjunto arquitectónico único, uno de los ejemplos más destacados de arquitectura industrial art déco de València, donde patrimonio histórico, innovación y cultura digital contemporánea dialogan de forma permanente.

Sobre MAD Artes Digitales

MAD Artes Digitales es una institución pionera en entretenimiento inmersivo que une tecnología de vanguardia, cultura y arte desde su sede en el corazón de Madrid. Con más de cinco millones de visitantes en los últimos tres años y más de veinte premios internacionales, se ha consolidado como uno de los referentes del sector gracias a producciones como Tutankamon, la experiencia inmersiva; Los últimos días de Pompeya; La leyenda del Titanic y Cleopatra, ampliando las posibilidades de la narrativa digital y la forma de experimentar la historia y la cultura.

Sobre Layers of Reality

Layers of Reality es un estudio pionero en la creación de contenidos de realidad ampliada y experiencias culturales transformadoras. Impulsor de IDEAL Barcelona, en 2022 inaugura MAD Artes Digitales en Madrid junto con SOM Produce y Stardust International y en 2024, Bombas Gens Centre d’Arts Digitals, en València. Ha desarrollado producciones como Klimt, la experiencia inmersiva; Frida Kahlo, la vida de un mito (con Frida Kahlo Corp.); Dalí Cibernético (con la Fundación Gala Salvador Dalí); Los últimos días de Pompeya; Tutankamon, la experiencia inmersiva; La Leyenda del Titanic; Cleopatra (con MAD Artes Digitales); Sorolla, una nueva dimensión; Jules Verne 200; Universo Goya. Entre la luz y la oscuridad; Leonardo versus Michelangelo o La biblioteca fantástica de las bestias, presentes hoy en distintos lugares del mundo.