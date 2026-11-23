Para iniciar esta época especial por todo lo alto, el centro ha organizado el encendido de su espectacular decoración el viernes 27 de noviembre, a las 18.30h. En este acto, los visitantes podrán disfrutar del encendido de las miles de luces instaladas en el centro, de su tradicional árbol de más de 12 metros de altura y de la actuación del coro Serenata cor de Cambra, que interpretará un repertorio navideño para todos ellos.

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Además, para celebrar estas 20 Navidades, Aqua Multiespacio ha preparado un espectacular calendario de adviento del 1 al 24 de diciembre. Por una compra mínima de 10 €, los clientes podrán llevarse un fabuloso premio de alguna de las tiendas del centro comercial. Porque, estas navidades, hacer las compras navideñas en Aqua Multiespacio tiene premio.

Por otro lado, Papá Noel y los Reyes Magos realizarán otra vez una parada en Aqua Multiespacio para atender a los pequeños de la casa, que podrán depositar sus deseos en el buzón que se instalará en el centro comercial durante todas las fiestas.

Para ampliar la oferta familiar, y pensando en los niños, el espacio Lego Fan Factory, abrirá también sus puertas por las mañanas (de 11 a 14 horas) durante todo el período de vacaciones escolares, y habrá sesiones de cine matinales especiales durante estas fiestas.

Por último, una vez los clientes hayan encontrado el regalo perfecto entre toda su oferta en moda, complementos, belleza, perfumería, cultura, tecnología y ocio, podrán envolverlo de forma gratuita en el Punto de Empaquetado habilitado durante toda la campaña navideña.

Estos días Aqua Multiespacio espera a todos los valencianos para seguir compartiendo buenos momentos, disfrutando de la familia y los amigos en un entorno amable y tranquilo y, como colofón, celebrar juntos sus “20 Navidades”.