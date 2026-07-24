Festivales

El Zebra Festival espera superar su récord de asistencia con más de 150.000 personas

Ibai Cereijo, jefe de prensa del Zevra Festival, ha explicado en Más de Uno Valencia cómo se organiza uno de los festivales más importantes del verano y qué novedades trae esta nueva edición

ondacero.es

Valencia |

El Zevra Festival abre las puertas de su quinta edición, un evento que se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de la costa mediterránea y que tendrá lugar desde el 24 al 27 de julio.

Hoy en Más de Uno Valencia, Ibai Cereijo, jefe de prensa de Zevra Festival, ha comentado sobre las temáticas de los diferentes escenarios del festival que podrán disfrutar sus más de 150.000 asistentes. Además, ha explicado una de las novedades ligada a la tradición valenciana: a esta edición se incorporan las charangas, la primera vez que ocurre en un festival de estas características.

Xaranga
Xaranga | Zevra Festival

La competencia por la viralidad

Este fin de semana el festival compite por la atención del público contra La Velada de Ibai Llanos. “No renunciamos a ser los número uno”, dice Cereijo, ante este hecho, ya que para hacerle frente y mantenerse tan virales como hasta ahora, han invitado a más de 100 influencers.

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