Toscana Viar, nutricionista de la Selección Española de Fútbol: "Comer sano no significa comer aburrido"

Han pasado unos días desde que España se proclamó campeona del mundo, pero el éxito de la Selección sigue despertando interés. Más allá del trabajo táctico o físico, la alimentación ha sido una de las claves del rendimiento del equipo durante los 52 días de concentración. En Más de Uno Valencia, la nutricionista de la Selección Española, Toscana Viar, explica cómo se preparó el menú de los campeones, qué papel desempeñó la dieta mediterránea en pleno Mundial y por qué el objetivo nunca fue imponer prohibiciones, sino ayudar a los futbolistas a tomar las mejores decisiones.

Una alimentación muy mediterránea

La responsable de la nutrición del equipo nacional desvela que el trabajo comenzó meses antes del inicio del campeonato. Durante la concentración, el equipo viajó con su propio chef y personal de cocina para garantizar que los jugadores siguieran una alimentación basada en la dieta mediterránea, incluso durante su estancia en Estados Unidos. Además de planificar los menús y la suplementación, el equipo nutricional fue adaptando la alimentación a los desplazamientos, los horarios y los imprevistos de una competición en la que cada eliminatoria cambiaba el escenario. "Comemos muy variado, cosas muy ricas, e incluso les preguntamos qué platos echan de menos para que se sientan como en casa", explica Viar.

Planificación y variedad entre los consejos para una buena alimentación

Más allá del deporte, Toscana Viar insiste en que muchas de las pautas que sigue la Selección pueden aplicarse en cualquier hogar. La nutricionista asegura que "mejorar tu alimentación te ayuda a alcanzar tu mejor versión", ya sea sobre un terreno de fútbol o en la vida. Por ello, recomienda planificar las comidas con antelación, basar la alimentación en productos variados y apartar la idea de que comer sano implica renunciar a disfrutar. "Lo perfecto es enemigo de lo bueno", afirma, pues, según explica Viar, mantener unos hábitos saludables de forma constante es mucho más importante que buscar una dieta estricta o imposible de cumplir.