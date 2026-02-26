Tony Rham, escritor y profesor de meditación; "Todo el mundo está perdiendo atención"

El valenciano Tony Rham posee una larga trayectoria como profesor de meditación. Su enfoque integra humanismo y filosofía en una "visión unificada del ser". Sus meditaciones han acompañado a más de un millón de personas alrededor del mundo en el aprendizaje de una atención más plena y una vida consciente.

Las meditaciones cotidianas

Tras presentar este miércoles en Valencia su nuevo libro "Las meditaciones cotidianas: el cultivo de la atención a través de pequeñas cosas, el autor reflexiona este jueves en Más de Uno Valencia sobre esa "grave crisis" que ya califica como la "pandemia de la atención".

Soluciones

En un contexto marcado por las prisas, distracciones, tareas y pantallas creadas para convertir a los adictos, Rham no solamente analiza las causas y los síntomas de esa falta de reflexión y asombro del ser humano, sino en las soluciones para recuperar la atención en el mundo.

Tony Rham en Onda Cero Valencia | Onda Cero Valencia

Sobre qué es lo que le gustaría que cada persona que le escucha o que le lee se llevara consigo, el autor asegura que busca provocar en el receptoren que la atención es importante.