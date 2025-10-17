TastArròs 2025, la gran cita del arroz, vuelve este fin de semana a Valencia

Valencia vuelve a convertirse el 18 y 19 de octubre en el núcleo del arroz con una nueva edición de TastArròs, el festival gastronómico y cultural organizado por la D.O. Arroz de Valencia que celebra el cereal más emblemático de la Comunitat Valenciana y que tiene lugar en la plaza del Ayuntamiento.

La octava edición del proyecto vuelve con showcookings y clases prácticas impartidas por gurús del arroz o el "Arrocero del Futuro", que reunirá a jóvenes cocineros menores de 40 años procedentes de toda España con sus propuestas vanguardistas, entre otras muchas actividades, tal y como explica el presidente de la entidad, Santos Ruiz.

Y como cada año, el tradicional "sequer urbano" buscará al "llauraor" más rápido de la Albufera en el gran sequero de arroz que se extiende por buena parte de la plaza para secar 10.000 kilos de arroz con la ayuda de herramientas tradicionales y con premios para los ganadores.

Esta edición también llega con voluntad concienciadora de la mano de Eu Rice, un programa de la Asociación Empresarial Agrícola de Salónica y la D.O. Arroz de Valencia, con el apoyo de la Unión Europea. La iniciativa promueve un cultivo de arroz sostenible, seguro y trazable, que cumpla con las normas de calidad y el respeto al medio ambiente.