Bad Bunny, el "rey" de las reproducciones; así se queda el mapa musical de Spotify

Más de Uno Valencia repasa los artistas y las canciones "más buscadas" de este 2025 en la aplicación de audio

Valencia |

Bad Bunny es el artista más escuchado del mundo. Es una de las conclusiones del informe anual de Spotify, la compañía de audio en streaming más grande del mundo, que acaba de revelar las canciones, artistas y podcasts más escuchados de 2025.

El triunfo de Quevedo, que es el artista nacional más reproducido en nuestro país en 2025 y el de Aitana, la artista nacional más escuchada, o Rels B, que vuelve a ser el español más escuchado en el extranjero junto a Rosalía, son algunas de las revelaciones que repasa este jueves Más de Uno Valencia.

