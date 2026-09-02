Un proyecto valenciano consigue 15 millones para detectar antes los riesgos del embarazo

La compañía biotecnológica valenciana iPremom, con sede en Paterna, ha conseguido 15 millones de euros de financiación para impulsar su proyecto de diagnóstico temprano de complicaciones del embarazo. El objetivo es detectar posibles riesgos antes de que aparezcan los síntomas y, de esta forma, ofrecer a los profesionales sanitarios información que permita realizar un seguimiento más personalizado.

MaiRa

Para conseguirlo, iPremom ha desarrollado MaiRa, una plataforma que utiliza una sencilla muestra de sangre de la madre para analizar el ARN libre circulante, unas señales moleculares que pueden ofrecer información sobre el estado del embarazo. La tecnología combina estos datos con inteligencia artificial y comienza trabajando en la detección temprana del riesgo de preeclampsia, una complicación que afecta a alrededor del 5-8 % de los embarazos.

Más de 26.000 muestras

Tal y como explica este miércoles en el espacio "Materia Prima" de Más de Uno Valencia, Tamara Garrido, directora científica y cofundadora de IPremom, el proyecto nace de más de diez años de investigación y se ha desarrollado con datos procedentes de más de 26.000 muestras de unos 10.000 embarazos. Ahora, la financiación permitirá a iPremom avanzar en la validación clínica, ampliar el uso de MaiRa y preparar sus aprobaciones regulatorias en Europa y Estados Unidos. La plataforma ya está disponible en España a través del laboratorio de la compañía.