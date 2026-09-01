Edificio Alinghi, el nuevo "corazón" de Marina de Empresas

Marina de Empresas amplía este mes sus instalaciones en la Marina de València con la inauguración del nuevo edificio Alinghi, un espacio de 7.600 metros cuadrados diseñado para acoger a cerca de 1.000 personas. El inmueble, diseñado por el estudio de arquitectura valenciano ERRE, completa el campus junto a los dos edificios inaugurados en 2015 y responde al crecimiento de EDEM, Lanzadera y Angels. La construcción ha supuesto una inversión de alrededor de 25 millones de euros, con lo que su aportación a las instalaciones de Marina de Empresas supera ya los 70 millones.

Colaboración e interacción

Este martes Más de Uno Valencia conoce los detalles de este nuevo edificio, que busca reforzar la formación y el acompañamiento a emprendedores, así como favorecer la creación de empresas y su impacto positivo en la sociedad. Para ello, los espacios se han diseñado para facilitar la conexión entre alumnos de EDEM, startups de Lanzadera, empresas participadas por Angels, inversores, mentores y otros profesionales del ecosistema. El inmueble combina zonas abiertas, espacios de trabajo flexibles, tecnología integrada y áreas exteriores destinadas a fomentar tanto la colaboración como la interacción entre estudiantes y emprendedores.

El espacio

Uno de los elementos más destacados del edificio es su atrio multiusos de 260 metros cuadrados y triple altura, concebido como el corazón del inmueble y destinado a acoger buena parte de la actividad cotidiana y diferentes eventos. El espacio incorpora un graderío y una llamativa escalera de caracol de color azul que conecta las tres plantas y se convierte en uno de los elementos más reconocibles del proyecto.