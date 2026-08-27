El nudismo en la era de las redes sociales: ¿pueden convivir?

L’Arbre del Gos en Pinedo, la Devesa en el Saler o Mareny de San Lorenzo en Cullera son algunas de las playas valencianas que permiten el nudismo y que forman parte desde hace décadas del litoral valenciano. A punto de cerrar la temporada estival, Más de Uno Valencia ha analizado cómo han cambiado estos espacios y quién acude actualmente a ellos.

Durante los meses de verano aumenta la afluencia y desde la Associació Naturista Valenciana señalan que en algunos casos se debe a ciudadanos que acuden a las playas naturistas para evitar la masificación en las más concurridas. Un hecho que, Francisco Esparza, presidente de la asociación, asegura que no es un problema, pero piden que las personas que acudan a estos espacios conozcan previamente sus características.

La paradoja del nudismo en la era de las redes sociales

El nudismo todavía continúa siendo un tema que genera incomodidad. Aunque esa incomodidad puede incluso lucir como una paradoja ya que, a pesar de vivir en una sociedad en la que se ven cuerpos constantemente en redes sociales, publicidad o televisión, la desnudez parece no tener cabida y fuera de esos contextos continúa generando incomodidad.