Quique y Rafa, dos valencianos que demuestran que la edad no debe poner límite a nuestros objetivos

Los valencianos Quique Soler, de 78 años, y Rafa Collado, de 67, viajarán a Vietnam del 29 de agosto al 12 de septiembre junto a otros tres participantes seleccionados entre 271 candidaturas. Allí se enfrentarán a cinco disciplinas deportivas: bici, trekking, espeleología, rápel y paddle SUP.

¿Cómo será la expedición?

La aventura empezará con un recorrido de 140 kilómetros en bicicleta entre arrozales y continuará en la zona de Phong Nha, donde realizarán diferentes pruebas en algunas de las cuevas más grandes del planeta, con condiciones de elevada humedad y bóvedas de hasta 150 metros de altura.

El desafío busca poner el foco en las personas mayores y demostrar que la edad no tiene por qué ser un limita para seguir practicando deporte, asumir nuevos retos y seguir teniendo proyectos personales. Los participantes se preparan durante meses bajo las indicaciones de Zuriñe Rodríguez, directora deportiva de la expedición.