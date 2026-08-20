Salud

Quique y Rafa, dos valencianos que demuestran que la edad no debe poner límite a nuestros objetivos

Con 78 y 67 años, respectivamente, han sido seleccionados para participar en la tercera edición del Desafío Santalucía Seniors, una iniciativa que busca promover una visión activa del envejecimiento

ondacero.es

Valencia |

Los valencianos Quique Soler, de 78 años, y Rafa Collado, de 67, viajarán a Vietnam del 29 de agosto al 12 de septiembre junto a otros tres participantes seleccionados entre 271 candidaturas. Allí se enfrentarán a cinco disciplinas deportivas: bici, trekking, espeleología, rápel y paddle SUP.

¿Cómo será la expedición?

La aventura empezará con un recorrido de 140 kilómetros en bicicleta entre arrozales y continuará en la zona de Phong Nha, donde realizarán diferentes pruebas en algunas de las cuevas más grandes del planeta, con condiciones de elevada humedad y bóvedas de hasta 150 metros de altura.

El desafío busca poner el foco en las personas mayores y demostrar que la edad no tiene por qué ser un limita para seguir practicando deporte, asumir nuevos retos y seguir teniendo proyectos personales. Los participantes se preparan durante meses bajo las indicaciones de Zuriñe Rodríguez, directora deportiva de la expedición.

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