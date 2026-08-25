La carrera contrarreloj en València: conseguir habitación para Septiembre

Encontrar una habitación en València se ha convertido en una carrera contrarreloj para muchos estudiantes que preparan ya el próximo curso universitario. La oferta de habitaciones de pisos compartidos ha crecido en el último año, pero también lo ha hecho la competencia para conseguirlas. Y es que, compartir piso sigue siendo para muchos jóvenes una de las pocas alternativas posibles.

Este martes, en Más de Uno Valencia, Fernando Cos-Gayón, director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV, comparte cómo está el mercado, qué está ocurriendo en València y su área metropolitana y, sobre todo, qué se puede esperar de cara al próximo curso y años.