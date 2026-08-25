La ciencia que esconde el running, el deporte más popular de Valencia

Valencia presume de ser la Ciudad del Running. Se baten récords, se llenan las calles cada vez que hay una carrera y miles de personas salen cada día a correr por el Turia, la playa o la ciudad. Pero hay una pregunta que quizá no se hace tanto como debería: ¿se sabe realmente correr?

Detrás de algo aparentemente tan sencillo como poner un pie delante del otro hay muchas preguntas: ¿cuál es la mejor hora para entrenar?, ¿sirven realmente las series?, ¿cómo se puede evitar una lesión?, ¿existe una zapatilla perfecta? o ¿importa la forma de pisar? Preguntas a las que la Universitat Politècnica de València (UPV) quiere dar respuesta con "La ciencia del running", una serie de ocho vídeos breves que aborda algunos de los aspectos que más preocupan a los corredores.

Paciencia, disciplina y constancia, claves para principiantes

Un proyecto destinado a principiantes que resuelve dudas de los aficionados al running. La iniciativa busca desmontar dudas habituales y ofrecer pautas para practicar este deporte de forma adecuada, desde la importancia de avanzar y descansar hasta la elección de las zapatillas según las necesidades de cada corredor.

Desde la Sección "En calma" de Más de Uno Valencia, Javi Rada, presidente de la Sección Deportiva de Atletismo y Trail de la UPV (SDUPV), ha explicado los factores que deben tenerse en cuenta para practicar este deporte. Además, ha ofrecido unas pautas a seguir para poder progresar en este mundo.