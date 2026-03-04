Paula Nuévalos, agricultora: "Para mí es un honor y un deber estar aquí"

En algunos sectores las mujeres llevan trabajando desde que esas actividades empezaron a llevarse a cabo, sin embargo, hasta hace poco y en algunos casos todavía, lo hacen invisibilizadas y trasladadas a un segundo plano. Es el caso de la agricultura, donde la mujer ha jugado siempre un papel fundamental.

Ellas también producen, procesan y preparan los alimentos, pero, diferencia de los hombres, se enfrentan a brechas de género, limitaciones estructurales y falta de titularidad compartida en tierras, además de al resto de problemas de rentabilidad y ambientales que amenazan al campo. Desde siempre han asumido responsabilidades agrícolas y, además, el cuidado de la familia, sin que, en muchos casos, ninguno de esos dos aspectos se haya visto valorado. Hoy las mujeres lideran la transformación rural, incorporando nuevas tecnologías, ganadería ecológica y diversificando negocios.

La historia de Paula

Ese es el trabajo de Paula Nuévalos, protagonista de este miércoles en Más de Uno Valencia en el marco de la celebración del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Paula Nuévalos | Onda Cero Valencia

Más conocida como "Agropauli" en redes sociales como Instagram donde acumula casi 40.000 seguidores, esta agricultora e ingeniera mecánica de 27 años de Utiel volvió a su pueblo hace pocos años para hacerse cargo de las tierras familiares, adaptándolas a la agricultura ecológica y apostando por un sector que necesita más gente como ella.