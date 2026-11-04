Materia Prima

Oona: cuando cuidarse se convierte en el mejor plan

Esta plataforma valenciana permite descubrir y reservar planes originales de bienestar en Valencia, desde de yoga con perros hasta talleres de lectura en barco

ondacero.es

Valencia |

OONA

El ritmo acelerado del día a día está cambiando nuestra forma de disfrutar del tiempo libre. Cada vez buscamos más experiencias para desconectar, cuidarnos y conocer personas con intereses similares. De esta tendencia nace Oona, una plataforma valenciana que desde hace dos años centraliza propuestas de bienestar como yoga, pilates, barre, retiros, baños de sonido o talleres de autocuidado.

Este miércoles en Materia Prima de Más de Uno Valencia, hablamos con Mar Penas, fundadora de esta startup, que reúne en un único espacio todos esos planes que antes había que rastrear entre decenas de perfiles de Instagram.

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