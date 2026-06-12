Malifeta sube el tono con ‘Brega’, su nuevo álbum

Malifeta ya ha publicado Brega, su segundo trabajo discográfico, un álbum con el que el proyecto impulsado por Mireia, de Pupil·les, y Arnau, de ZOO, da un paso más en su evolución musical. Formado por diez canciones, el disco amplía el universo sonoro de la banda con más presencia del rap y la electrónica, sin renunciar a la mezcla de estilos que ha caracterizado al grupo desde sus inicios.

Disco nuevo, gira nueva

El nuevo trabajo aborda tanto conflictos sociales, políticos y culturales como luchas más personales e íntimas. Además, refleja la transformación de Malifeta desde aquel proyecto nacido durante la pandemia hasta convertirse en una banda consolidada con siete integrantes. Tras presentar el disco en una multitudinaria fiesta celebrada en Valencia, el grupo prepara ahora una nueva gira que recorrerá diferentes escenarios de la Comunitat Valenciana y Cataluña durante los próximos meses.