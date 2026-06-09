Cuando el estrés también se refleja en el cabello: por qué se nos cae el pelo más allá de la genética

Cuando notamos más pelo de lo habitual en el cepillo o en la ducha, la primera explicación suele ser la genética. Sin embargo, numerosos factores relacionados con nuestro estilo de vida pueden alterar el ciclo natural del cabello y favorecer su caída.

Para conocer mejor qué hay detrás de este fenómeno, hablamos con Laura Zamfir, bioquímica y Medical Advisor de Olistic, quien destaca que el cabello es un reflejo de nuestro estado general de salud.

Con la llegada del verano, muchas personas temen que el sol, el cloro o el agua del mar aceleren la caída capilar. Aunque estos factores pueden resecar y debilitar la fibra capilar, la experta explica que las causas más frecuentes suelen encontrarse en el interior del organismo.

El estrés es uno de los principales desencadenantes. Situaciones de tensión emocional, falta de sueño o periodos de agotamiento pueden alterar el ciclo de crecimiento del cabello y provocar una caída temporal semanas después del episodio que la originó.

Además, hábitos como una alimentación desequilibrada, las dietas restrictivas, determinados cambios hormonales o el uso excesivo de tratamientos agresivos también pueden afectar a la salud capilar.

Ante los primeros signos de caída, Zamfir recomienda evitar el alarmismo y no recurrir a soluciones rápidas sin conocer la causa. "No toda caída es preocupante ni permanente. Lo importante es observar la evolución y consultar con un especialista si persiste o se acompaña de una pérdida visible de densidad", señala.

En los últimos años, el interés por los suplementos nutricionales como Olistic y las rutinas específicas para el cuidado del cabello ha crecido notablemente. Por ello, la experta insiste en que la salud capilar debe abordarse de forma integral, combinando buenos hábitos, descanso, una nutrición adecuada y cuidados adaptados a cada caso.

Porque, más allá de la genética, el cabello también habla de cómo estamos por dentro.