“Con ganas de acabar manchado hasta arriba de tomate”: Así arranca la Tomatina 2026

Hoy y como cada último miércoles de agosto, turistas y buñoleros llenan las calles de Buñol desde primera hora de la mañana. La 79ª edición de la Tomatina acoge más de 20.000 visitantes de todas partes del mundo que participan en la tradicional batalla del tomate. Este año, supera su récord con 150.000 toneladas de esta fruta que tiñen de rojo las calles del municipio valenciano.

Desde las 6 de la mañana muchos participantes se preparaban para asistir a este evento único. Autobuses en la estación Joaquín Sorolla, enfrente del Bioparc o desde la estación de València Font de Sant Lluís son algunos de los medios de transporte habilitados para un mismo destino: Buñol.

Altas expectativas ante su primera batalla

Muchos de los participantes llegan por primera vez a La Tomatina y se enfrentan a una fiesta que, hasta ahora, solo conocían por vídeos o por lo que habían visto en redes sociales. Más de Uno Valencia ha querido conocer las expectativas previas de los visitantes más primerizos.