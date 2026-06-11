Cultura

El Museu de Belles Arts de València suma nuevas herramientas para una visita más accesible

Nuevas audioguías, señalética y recursos digitales mejoran la experiencia de un espacio que acaba de inaugurar nuevas salas

ondacero.es

Valencia |

El Museo de Bellas Artes de Valencia ha puesto en marcha una serie de mejoras destinadas a facilitar la experiencia de sus visitantes, que en 2025 ascendieron a un total de 250.949.

Novedades

Entre las novedades destacan una audioguía gratuita accesible mediante código QR y sin necesidad de descargar aplicaciones, una nueva señalética en las salas, un plano guía renovado y una versión digital interactiva para dispositivos móviles. El objetivo es que el recorrido por el museo sea más sencillo, accesible y adaptado a las necesidades de diferentes públicos.

Más inclusivo y conectado

La nueva audioguía, disponible en valenciano, castellano e inglés, permite realizar distintos recorridos por la colección permanente y conocer medio centenar de obras destacadas, una selección que se ampliará próximamente. Además, el museo ha reorganizado la información y orientación de sus espacios con nuevos paneles y mapas, reforzando así su apuesta por convertirse en una institución más inclusiva y conectada con las nuevas formas de disfrutar de la cultura.

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