Hugo y Noa, los dos mellizos con parálisis cerebral que necesitan 70.000€ para un coche adaptado

Laura es madre de Hugo y Noa, dos mellizos de 7 años con parálisis cerebral y sordera. Junto a la Fundación Donio, ha puesto en marcha la campaña “Un coche adaptado para mis grandes guerreros”, con el objetivo de recaudar 70.000 euros para adquirir un vehículo adaptado. En Más de Uno Valencia, Laura ha explicado la situación que atraviesa su familia y la importancia que tendría conseguir este vehículo para facilitar sus desplazamientos diarios.

“Mi coche ideal es darles a mis hijos una funcionalidad”

La historia de los dos hermanos comenzó antes de lo previsto. Durante el embarazo, su madre, Laura, tuvo que someterse a un cerclaje de urgencia en la semana 20 debido al acortamiento del cuello del útero. Siete semanas después, los mellizos nacieron mediante una cesárea de urgencia y pasaron sus primeros meses de vida en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Con el tiempo llegaron los diagnósticos: ambos tienen parálisis cerebral y sordera y, en el caso de Hugo, también autismo. Desde entonces, buena parte de la rutina familiar gira en torno a sus necesidades, con terapias, revisiones médicas, colegio y desplazamientos continuos.

Una situación que implica un gran esfuerzo físico para Laura, que explica la odisea que supone transportar a los mellizos en su coche "Hugo puede desabrocharse el cinturón y salir de su silla, mientras que Noa puede inclinarse hacia un lado sin ser capaz de recuperar por sí misma una postura adecuada". Esto obliga en ocasiones a detener el vehículo para atenderlos. Por ello, se ha visto obligada a crear esta campaña para poder hacer frente al coste de comprar un vehículo adaptado a las necesidades de los mellizos. "Mi coche ideal es darles a mis hijos una funcionalidad", comenta Laura.

Las personas interesadas pueden colaborar a través de: https://donio.es/misgrandesguerreros