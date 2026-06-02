Innovación, ecodiseño y sostenibilidad: así impulsa AIMPLAS la economía circular en la industria

Este martes Más de Uno Valencia pone el foco en el papel que juega la industria en la transición hacia una economía circular real.

AIMPLAS

Tal y como explica María Llácer, investigadora de Economía Circular en AIMPLAS, el Instituto Tecnológico del Plástico, donde trabaja en proyectos relacionados con sostenibilidad, trazabilidad, ecodiseño y normativa ambiental aplicada a la industria, el sector atraviesa una transformación impulsada por la investigación, el ecodiseño y nuevas tecnologías que buscan reducir residuos y minimizar emisiones.

Semana del Medio Ambiente

Con motivo de la Semana del Medio Ambiente de Onda Cero Valencia, la entidad, que lleva años trabajando para ayudar a las empresas a avanzar hacia modelos más sostenibles, aborda aspectos como los cambios reales que se están produciendo en el sector o el tipo de iniciativas que destacan actualmente por su impacto o innovación, como, entre otras, el bosque de compensación de huella de carbono.