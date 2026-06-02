Medio Ambiente

Innovación, ecodiseño y sostenibilidad: así impulsa AIMPLAS la economía circular en la industria

El Instituto Tecnológico del Plástico destaca el papel clave de la investigación y las nuevas tecnologías en la reducción de residuos y emisiones durante la Semana del Medio Ambiente

ondacero.es

Valencia |

Este martes Más de Uno Valencia pone el foco en el papel que juega la industria en la transición hacia una economía circular real.

AIMPLAS

Tal y como explica María Llácer, investigadora de Economía Circular en AIMPLAS, el Instituto Tecnológico del Plástico, donde trabaja en proyectos relacionados con sostenibilidad, trazabilidad, ecodiseño y normativa ambiental aplicada a la industria, el sector atraviesa una transformación impulsada por la investigación, el ecodiseño y nuevas tecnologías que buscan reducir residuos y minimizar emisiones.

Semana del Medio Ambiente

Con motivo de la Semana del Medio Ambiente de Onda Cero Valencia, la entidad, que lleva años trabajando para ayudar a las empresas a avanzar hacia modelos más sostenibles, aborda aspectos como los cambios reales que se están produciendo en el sector o el tipo de iniciativas que destacan actualmente por su impacto o innovación, como, entre otras, el bosque de compensación de huella de carbono.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer