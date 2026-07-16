Nacho Pérez (Galáctica): "Es el eclipse de nuestra vida"

A menos de un mes para el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de las últimas décadas, el centro de divulgación Galáctica, ubicado en Arcos de las Salinas (Teruel), ultima los preparativos para acoger la Eclipse Experience 2026, una propuesta diseñada para disfrutar de este fenómeno en plena franja de totalidad. Durante los días 11 y 12 de agosto, los asistentes podrán vivir una experiencia que combinará observación astronómica, divulgación científica, música, gastronomía y otras actividades especiales.

Nacho Pérez

Detrás de esta iniciativa está el valenciano Nacho Pérez, director de Galáctica y divulgador astronómico, que este jueves en Más de Uno Valencia anuncia la participación de expertos y el uso de telescopios preparados para la observación segura del eclipse y una programación pensada para acercar la astronomía a todos los públicos: "Es el eclipse de nuestra vida".