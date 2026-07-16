DORIA, el robot valenciano con IA que detecta enfermedades oculares en solo ocho minutos

Con motivo del Día Mundial de la Inteligencia Artificial, celebrado este 16 de julio, Más de Uno Valencia, pone el foco en DORIA, un sistema de diagnóstico robotizado con inteligencia artificial capaz de detectar más de 20 enfermedades oculares en apenas ocho minutos y de contribuir a reducir las listas de espera en Oftalmología.

Javier Marinas, General Manager del proyecto valenciano DORIA, explica cómo esta tecnología permite detectar patologías oculares de forma precoz y agilizar el trabajo de los especialistas. Además, destaca el potencial de la inteligencia artificial para mejorar la atención oftalmológica, especialmente en la prevención, el diagnóstico y el acceso a revisiones oculares.

Clave para la prevención

Marinas también mira al futuro de esta tecnología en la medicina. Destaca que la IA permitirá anticiparse a la aparición de muchas enfermedades oculares, favoreciendo un diagnóstico cada vez más precoz que evite su progresión y mejore el pronóstico de los pacientes, aunque "siempre como complemento al trabajo de los profesionales sanitarios".