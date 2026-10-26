¿Cuándo viajará el ser humano a Marte? Los retos que aún debemos superar

Este lunes en Pasaporte al Universo, Paco Catalá, miembro de AVA, explica qué supondría enviar una misión tripulada a Marte, un viaje que podría prolongarse entre dos años y medio y tres años si se aprovecha la siguiente ventana de lanzamiento para regresar.

Principales obstáculos

Entre los principales obstáculos figuran la exposición a la radiación cósmica y solar, la pérdida de masa muscular y densidad ósea por los cambios de gravedad y la enorme dificultad de aterrizar en un planeta con una atmósfera muy tenue. A estos riesgos se suma el impacto psicológico de vivir durante meses o años en un espacio reducido, lejos de los seres queridos y con comunicaciones que pueden sufrir retrasos de hasta 20 minutos por trayecto.

¿Cuándo llegaremos a Marte?

La investigación de nuevos sistemas de protección, el reciclaje de agua y aire y la preparación de tripulaciones capaces de afrontar el aislamiento serán claves para hacer posible esta aventura que, según las previsiones más optimistas, podría comenzar a materializarse entre 2035 y 2040.