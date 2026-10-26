Morat reúne a 16.000 personas en su debut en Roig Arena

Morat ha convertido Roig Arena en el epicentro del pop en español con un concierto que ha congregado a 16.000 personas este 23 de octubre. La banda colombiana ha debutado en el recinto valenciano con todas las entradas agotadas desde hace meses y un espectáculo de más de dos horas que ha combinado los temas de su nuevo álbum, Ya es Mañana, con los grandes éxitos que han marcado su carrera.

El cuarteto formado por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas ha ofrecido una noche cargada de energía y emoción, en la que sus seguidores han acompañado a la formación en un recorrido por las distintas etapas de su trayectoria. La cita se enmarca en el Ya Es Mañana Tour, la gira más ambiciosa del grupo hasta la fecha, con la que está presentando en directo su nuevo trabajo discográfico.

El concierto ha arrancado con «Llamada perdida», «Amor con hielo» y «Me toca a mí», tres canciones que han marcado el ritmo de una velada en la que el público se ha mostrado entregado desde los primeros compases. A continuación, han sonado temas como «Eclipse solar», «Segundos platos» y «Cuando nadie ve», coreados por los asistentes.

Uno de los momentos más especiales de la noche ha llegado con el traslado de la banda a un escenario situado en el centro de la pista. Desde este espacio, Morat ha interpretado «Mi suerte», «MTV» y «Enamórate», acercándose al público y ofreciendo una perspectiva diferente del espectáculo.

La nueva etapa creativa del grupo también ha tenido un papel protagonista. Durante la actuación, la formación ha presentado varias canciones de Ya es Mañana, incluido el tema que da nombre al álbum, integrando sus nuevas composiciones en un repertorio que ha repasado los principales hitos de su discografía.

La emoción ha ido en aumento con algunos de los himnos más reconocibles de la banda, como «Cómo te atreves», «Besos en guerra» y «Vuelvo a ti». Canciones que se han convertido en referentes para varias generaciones de seguidores y que han consolidado a Morat como una de las formaciones más populares del pop en español de la última década.

El tramo final ha llegado con «A dónde vamos», «Me mata» y «506», tres temas con los que el grupo ha puesto el broche a una noche de celebración musical. Con 16.000 asistentes en su primera actuación en Roig Arena, Morat ha firmado una de las grandes citas musicales del otoño en Valencia y ha reafirmado su proyección internacional ante un público que ha respondido a cada canción.