‘Youkali’ lleva a La Rambleta un viaje musical entre los sueños, la poesía y la improvisación

La isla imaginaria de ‘Youkali’, símbolo de los deseos y la felicidad anhelada, inspira el nuevo concierto de ‘Clàssica a la Cambra’, que llegará a La Rambleta el próximo 28 de octubre. A través de la música clásica, la improvisación y la poesía, Jacobo Christensen, Carmen Lázaro y José Ramón Martín propondrán un recorrido por los sueños, la memoria y la búsqueda de la felicidad.

El repertorio reúne obras de compositores como Fauré, Rachmaninoff, Massenet, Ysaÿe, Saint-Saëns y Delibes, en una propuesta que combina el lirismo y la nostalgia con la fantasía. Las piezas se interpretarán en sus versiones originales, mientras que las transiciones incorporarán improvisaciones inspiradas en la música de Kurt Weill, cuya canción ‘Youkali’ vertebra el recital. La poesía recitada por Carmen Lázaro y los elementos escénicos completarán esta experiencia musical y narrativa.

Los tres intérpretes cuentan con una destacada trayectoria internacional. Christensen, violinista, director y compositor, es fundador de Nostrum Mare Camerata; Lázaro forma parte del Young Artist Program del National Opera Studio de Londres, y Martín ha colaborado con grandes figuras de la dirección musical, como Lorin Maazel y Zubin Mehta.

Como antesala del concierto, el 27 de octubre a las 19:30 horas, La Rambleta celebrará una nueva sesión de ‘Los músicos te lo cuentan’, en la que los artistas compartirán con el público las claves del repertorio y el proceso creativo del espectáculo.

La propuesta forma parte de ‘Clàssica a la Cambra’, un ciclo impulsado por La Rambleta y Nostrum Mare Camerata para acercar la música clásica al público en un formato íntimo y cercano. La programación continuará con ‘Dixit Dominus’, el 30 de diciembre; ‘Tenebrae. Las últimas horas de Cristo’, el 23 de marzo de 2027, y ‘Seasons’, el 27 de mayo. También está disponible un abono para los cuatro conciertos.