Tres asociaciones se unen en Valencia para llevar ilusión a través de una recogida solidaria de juguetes

En una semana en la que se cumplen dos años de la DANA del 29 de octubre de 2024, Más de Uno Valencia pone el foco en la unión de tres entidades, algunas vinculadas a la riada, que han unido sus fuerzas por un único motivo: la solidaridad.

Se trata de RAGCE (Retirados Asociados de la Guardia Civil de España), Proyecto Vínculo Vital, integrado por familiares de víctimas de la DANA, y URECAN K9 (Unidad de Rescate Canino), que han unido esfuerzos para organizar una recogida de juguetes en Valencia con el objetivo de llevar ilusión a quienes más lo necesitan.

Además, durante la entrevista conocemos a Yaris, un pastor belga de dos años que está siendo entrenada para rescatar a niños de catástrofes al rededor del mundo.