El Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana defiende el consumo ecológico como motor de sostenibilidad

Con motivo de la Semana del Medio Ambiente, Más de Uno Valencia ha analizado el papel de la agricultura ecológica en la protección de los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático. Desde el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV), su presidente, Vicente Faro, ha subraya la importancia de la certificación ecológica como garantía de que los productos han sido producidos y elaborados siguiendo normas específicas y sometidos a un estricto control en todas las fases del proceso.

Faro explica que el sistema de control abarca toda la cadena alimentaria: desde la producción primaria hasta el almacenamiento, la transformación, el transporte, la venta y la llegada al consumidor final, incluyendo también el etiquetado, la importación, la exportación y la subcontratación. En este sentido, ha insistido en que esta trazabilidad completa es clave para asegurar la confianza del consumidor y el cumplimiento de los estándares de la agricultura ecológica.

Agricultura ecológica

Desde el CAECV explican que la agricultura ecológica desempeña un papel clave en la protección del medio ambiente y en la salud de las personas, ya que apuesta por un modelo de producción que respeta los ciclos naturales, reduce el uso de productos químicos de síntesis y contribuye a la conservación de la biodiversidad, del suelo y de los recursos hídricos.

Además, al promover alimentos más sostenibles y libres de residuos químicos, también favorece una alimentación más saludable, al tiempo que impulsa un sistema agrario más equilibrado, resiliente y comprometido con el bienestar presente y futuro de la sociedad.