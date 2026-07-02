Teatro

El asesino lo decide el público: "Por los Pelos" vuelve al Teatro Talia

Los actores Santiago Sánchez, Jairo Carrasco y Patricia Martínez desvelan en Más de Uno Valencia el secreto de esta exitosa comedia interactiva, que vuelve a Valencia hasta el 16 de agosto

ondacero.es

Valencia |

La comedia interactiva "Por los Pelos" vuelve a subir el telón en el Teatro Talia de Valencia desde este jueves y hasta el próximo 16 de agosto. Con más de 40.000 espectadores en la ciudad y el récord Guinness como la comedia más representada de Estados Unidos, la obra regresa con una fórmula que sigue conquistando al público: humor, intriga y una participación total de los asistentes, que cada noche deben descubrir al asesino y decidir el desenlace de la historia.

En Más de Uno Valencia, Santiago Sánchez, Jairo Carrasco y Patricia Martínez, desvelan cómo se vive desde el escenario una función en la que ninguna representación es igual a la anterior, qué hace tan especiales a sus personajes y por qué el público valenciano siempre consigue sorprenderles.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid