M. Ángeles Fayos (Olympia Metropolitana): "Necesitamos que el público descubra todas las salas de la ciudad y que vaya"

En algunos sectores profesionales existe una parte del equipo muy visible y otra casi desconocida. En esa parte invisible del día a día se encuentra una de las protagonistas de este jueves en Más de Uno Valencia. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo, el programa da voz a una de esas mujeres talentosas que impulsan el talento de otras muchas en el mundo del teatro y la cultura.

M. Ángeles Fayos

M. Ángeles Fayos es la directora de comunicación de Olympia Metropolitana, una empresa de la que dependen otros espacios como el Teatre Talia o los auditorios de Torrent y Catarroja, entre otros, y presidenta de la Asociación Valenciana de Empresas de Artes Escénicas y gracias a ella y a su familia, que situó al Teatro Olympia como una de las mejores salas a nivel nacional, han pasado y siguen pasando por Valencia las mejores propuestas y artistas del país.

En su entrevista, la valenciana defiende la capacidad del teatro, del arte y de las mujeres para transformar -y mejorar- la sociedad y, para ello, es necesario que la cultura llegue a todas partes: "Necesitamos que el público descubra todas las salas de la ciudad y que vaya".