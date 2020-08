Los MIR convocan otra protesta de batas médicas en el Palau de la Generalitat

Los MIR han reiterado en un comunicado que no reconocen el recién formado Foro Autonómico, sino que mientras dure la huelga se debe negociar con el Comité de Huelga, formado por el personal directamente afectado y el que tiene "la legitimidad de negociación de sus condiciones laborales".

Han recordado que llevan en huelga más de cinco semanas, desde el 21 de julio pasado, y que tras una única reunión oficial en la que el personal de Conselleria "se limitó a negarse a llegar a acuerdos" se conformó un Foro Autonómico para negociar sus condiciones laborales, pero con los sindicatos como únicos integrantes.

Han destacado que en Madrid la huelga ha terminado con un acuerdo de mínimos, dada la necesidad que tienen los hospitales de dicho personal laboral ante el aumento de casos de coronavirus, y han considerado que, pese a lo necesarios que son para el funcionamiento de la sanidad, no se les "cuida" ni les reconocen derechos que tiene el personal estructural.

También han lamentado que, pese a que la consellera de Sanidad asegura que apuesta por el diálogo, no hay una convocatoria de reunión oficial con el comité de huelga para "desbloquear" el conflicto, y han añadido que no entienden cómo va a negociar unas reivindicaciones que todavía no se ha sentado a hablar con ellos personalmente.

"Estamos hartos del partido de tenis que existe con las competencias: tienen capacidad para mejorar muchas cosas, lo que no tienen es voluntad de hacerlo, porque cuando aprueban medidas que nos afectan, a veces para peor, no nos tienen en cuenta", han señalado.

Los residentes han explicado que enviaron una carta al president de la Generalitat, Ximo Puig, en la que le pedían que desbloquease la situación, y la respuesta ha sido que es la Conselleria a quien corresponde "establecer el marco de negociación" y que están "convencidos de que así se va a producir".

Los MIR insisten en que, "con verdadera voluntad política, se podrían llegar a acuerdos de aplicación inmediata que mejorarían muchísimo las condiciones laborales del personal residente" y en consecuencia se mejoraría la calidad asistencial a los pacientes.

Recuerdan que, entre sus reivindicaciones, figuran descansar los lunes tras una guardia de sábado para no encadenar dos semanas consecutivas de trabajo, generar libranza por las guardias de 24 horas de festivos, y un máximo de 5 guardias obligatorias al mes, o aumentar los días para formación en cursos y asegurar la supervisión efectiva de los residentes.

También solicitan reconocer la hora de conciliación familiar; mejoras retributivas como el pago de las dietas de restauración, y mejoras en el sueldo base (unos 7 euros la hora durante el primer año) y en la hora de guardia (unos 11 euros netos el primer año) de acuerdo con la responsabilidad que tienen en su desempeño laboral.