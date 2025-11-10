Onda Trending, capítulo 44: MANIATIC

La imaginación, el misterio, lo sobrenatural y la fina línea entre lo real y lo irreal vuelen a encontrarse en Valencia con una nueva edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Valencia MANIATIC. La IX edición arranca este lunes 10 de noviembre hasta el día 15 y lo hace convirtiéndose en un punto de encuentro para cineastas, aficionados y curiosos que buscan evadirse de la realidad a través de la magia de este género. Amira Fernández nos descubre en Onda Trending los protagonistas y novedades de una de las citas más imprescindibles del séptimo arte en España.

