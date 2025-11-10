Tendencias

Onda Trending, capítulo 44: MANIATIC

Amira Fernández nos descubre MANIATIC, el festival que vuelve a convertir Valencia en el epicentro del cine fantástico

ondacero.es

Valencia |

La imaginación, el misterio, lo sobrenatural y la fina línea entre lo real y lo irreal vuelen a encontrarse en Valencia con una nueva edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Valencia MANIATIC. La IX edición arranca este lunes 10 de noviembre hasta el día 15 y lo hace convirtiéndose en un punto de encuentro para cineastas, aficionados y curiosos que buscan evadirse de la realidad a través de la magia de este género. Amira Fernández nos descubre en Onda Trending los protagonistas y novedades de una de las citas más imprescindibles del séptimo arte en España.

¡Dale al Play!

Festival MANIATIC de València.
Festival MANIATIC de València. | Onda Cero Valencia
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer