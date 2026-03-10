CAIXA POPULAR

La Fundació Horta Sud impulsa 42 projectes de reconstrucció després de la DANA

La convocatòria de les ajudes "Transformem en Xarxa" ha destinat un total de 200.000 euros a iniciatives de desenvolupament social, de preservació del medi ambient i d'acompanyament a persones dependents

Núria Moreno

València |

Un total de 42 projectes promoguts per 117 associacions continuaran avançant en la recuperació i el desenvolupament social i econòmic després de la DANA.

Estes iniciatives formen part de la convocatòria "Transformem en Xarxa", impulsada per la Fundació Horta Sud amb la col.laboració d'entitats com ara Caixa Popular.

Conversem amb Mercedes Juan, de la Fundació Horta Sud, Esther Gamero, presidenta de Florida Grup Educatiu; Alfred Ramos, president del Centre d'Estudis Locals de Picanya i Ester Albert Navarro, membre de l'AFA Ausiàs March i Dones de Picanya, dos de le organitzacions que participen en la iniciativa 'Restaurar records".

