Susana Camarero: "Las mujeres tienen que saber que tienen a una administración a su lado para salir del infierno de la violencia"

La nueva campaña de la Conselleria de Vivienda, Trabajo, Juventud e Igualdad con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, que nace bajo el lema "Elígete cada día", invita a las mujeres a "creer y a querernos a nosotras mismas, para no renunciar a nuestras metas, no minimizar nuestros éxitos y no pedir perdón por querer avanzar".

Se trata de una campaña de la Generalitat creada por Lalalá Brands y que pretende reforzar el amor propio de las mujeres para conseguir que emerja su verdadero talento, fuerza y valía, tal y como explica la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Trabajo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, en el programa Comunitat Valenciana en la Onda desde el Centro del Carmen de Cultura Contemporánea con motivo de la celebración de la cita.