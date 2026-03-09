Igualdad

Susana Camarero: "Las mujeres tienen que saber que tienen a una administración a su lado para salir del infierno de la violencia"

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Trabajo, Juventud e Igualdad de la Generalitat presenta la campaña "Elígete cada día" con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer

ondacero.es

Valencia |

La nueva campaña de la Conselleria de Vivienda, Trabajo, Juventud e Igualdad con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, que nace bajo el lema "Elígete cada día", invita a las mujeres a "creer y a querernos a nosotras mismas, para no renunciar a nuestras metas, no minimizar nuestros éxitos y no pedir perdón por querer avanzar".

Se trata de una campaña de la Generalitat creada por Lalalá Brands y que pretende reforzar el amor propio de las mujeres para conseguir que emerja su verdadero talento, fuerza y valía, tal y como explica la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Trabajo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, en el programa Comunitat Valenciana en la Onda desde el Centro del Carmen de Cultura Contemporánea con motivo de la celebración de la cita.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer