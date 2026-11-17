La recuperació després de la dana també ha deixat importants lliçons per al futur. Caixa Popular, Càritas Diocesana de València i Fundació Comunitària Horta Sud han presentat el Decàleg d'aprenentatges per a la recuperació comunitària, un document que recull l'experiència de treball conjunt desenvolupada des dels primers moments de l'emergència.
Sota el lema «Aliances que canvien vides», les tres organitzacions reivindiquen la importància de la proximitat, l'escolta, la confiança i la cooperació per a respondre a les necessitats reals de les persones afectades. Entre els deu aprenentatges destaquen la necessitat d'oferir informació clara, adaptar les ajudes a cada situació, reforçar les xarxes comunitàries i donar suport al comerç i al teixit empresarial local.
Un decàleg que convertix l'experiència viscuda en una oportunitat d'aprenentatge col·lectiu i que recorda que la recuperació no consistix únicament a reconstruir allò que s'ha perdut, sinó també a enfortir els vincles i les comunitats.